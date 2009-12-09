Сайт на битриксе

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок199 просмотров
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Требуется поднять (настроить) сайт на 1С Битрикс (малый бизнес) для оптовой организации

- Простой дизайн

- функционал и расположение можулей примерно как на http://www.svyaznoy.ru/

+ интергация с 1С (скидки, остатки, заказы)

*ваши сроки, цены,

14 лет назад
amd1138
Сергей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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