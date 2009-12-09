Сайт на битриксе

Необходимо разработать веб-сайт. Описание необходимого функционала в приложении. Описание весьма подробное. Макет первой страницы, на основании которого необходимо сверстать и остальные, - в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется поднять (настроить) сайт на 1С Битрикс (малый бизнес) для оптовой организации
- Простой дизайн
- функционал и расположение можулей примерно как на http://www.svyaznoy.ru/
+ интергация с 1С (скидки, остатки, заказы)
*ваши сроки, цены,
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