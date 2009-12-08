Создать новостной сайт на DLE

Требуется создать новостной сайт. Дизайн сверстан. По сути - там один шаблон для всех страниц кроме главной. Необходимо чтоб был рейтинг статей по кол-ву заходов и вывод 3-х самых посещаемых статей в низ в блок с ТОРовыми материалами. Нужна рассылка. Поиск и хранение статей. И что-то типа аккаунтов для писателей. (чтоб люди, заполняющие сайт имели возможность только писать и редактировать статьи).

В аську и скайп не стучать, все предложения только здесь. Спасибо!