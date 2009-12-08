Создать новостной сайт на DLE

Краткое техзадание: Пример сайта www.job.com - вдохновлен дизайном этого сайта, он должен быть простой и без лишних деталей. В отличии придется еще поставить задний фон но он у меня уже есть. Так что думаю на дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать новостной сайт. Дизайн сверстан. По сути - там один шаблон для всех страниц кроме главной. Необходимо чтоб был рейтинг статей по кол-ву заходов и вывод 3-х самых посещаемых статей в низ в блок с ТОРовыми материалами. Нужна рассылка. Поиск и хранение статей. И что-то типа аккаунтов для писателей. (чтоб люди, заполняющие сайт имели возможность только писать и редактировать статьи).
В аську и скайп не стучать, все предложения только здесь. Спасибо!
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