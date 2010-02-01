Требуется создание красивого сайта

Требуется создать небольшой, но оч-чень красивый сайтик) Сайт для врача-гомеопата, женщины. Контента будет не много, 3-4 небольших раздела, но должен быть очень красивый дизайн, с утонченной анимацией, музыкой и т.п. Кто возьмется и за сколько? Жду предложений, примеры подобных работ очень желательны.