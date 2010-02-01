Требуется создание красивого сайта

Сайты «под ключ»Завершен32 заявки442 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать небольшой, но оч-чень красивый сайтик) Сайт для врача-гомеопата, женщины. Контента будет не много, 3-4 небольших раздела, но должен быть очень красивый дизайн, с утонченной анимацией, музыкой и т.п. Кто возьмется и за сколько? Жду предложений, примеры подобных работ очень желательны.

14 лет назад
viacheslav
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
21 день назад
14 лет назад
$500
14 дней
Получил именно то, то хотел: красивый сайт.) Если вы ищете исполнителя, тонко чувствующего проект, то Серафима для этого подойдет идеально. Рекомендую.
Вячеслав очень выдержанный, приятный в общении, коммуникабельный Заказчик. Да именно Заказчик с большой буквы. С ним легко работать и делать что-то красивое.
  • Похожие заказы

  • Cоздание сайта

    Нужен сайт - платформа для продажи в интернете товаров с Швейцарии. На примере сайта - EBay Сайт с регистрацией пользователя, выбором продукции товара, оформлением заказа. Первоначальный контент сайта это раздел игрушки - детские, др. Потом будут другие разделы. Жду ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ для Типографии

    Добрый день! Нужен сайт под ключ, красивый, функциональный. Обязательно пишите цены и сроки, кидайте ссылку на портфолио. В приложении ТЗ. Жду отзывы! skype avtaikina icq 554662706 8-908-308-62-98

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сайт на игровую тематику

    $250

    Нужно сделать сайт на игровую тематику. А именно для игры контер страйк соурсе. ЧТо надо сделать - разработать шаблон (можно переделать) прикрутить к движку (лучше жомла) установить плагины.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен аналог сайта!

    Нужен аналог вот этого сайта http://www.kudgo.com . Главное движка этого сайта. Ну и конечно дизайн, чтобы во многом превосходил энный продукт. Ваши предложения по срокам и цене.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт о строительстве деревянных котеджей

    Интересует сайт-визитка на 5-6 страниц (о компании, контакты, материалы-тех документация, галерея работ, акции и пр.). основные моменты: - легкость и оигинальность дизайна (возможно WEB 2.0) - МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ интерфейса (а собственно как и материала - задача наполения заказчиком, ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать аналог ntv.ru на Drupal

    Сделать аналог www.ntv.ru на Drupal по сути это и есть ТЗ указывайте свои цены и сроки предложения без цены не рассматриваются, предложения компаний не рассматриваются

    Drupal
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад