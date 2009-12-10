База данных на Joomla!, с использованием SOBI

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки153 просмотра
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Создание базы данных по людям с возможностью добавления новых вводов членами портала. Член портала должен заплатить за регистрацию посредством смс.

Нужен будет приятный глазу дизайн Web 2.0.

Пишите цену и сроки, за которую сайт должен быть создан. Скроки должны быть железными.

Joomla
14 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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