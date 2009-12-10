База данных на Joomla!, с использованием SOBI

Нужен сайт - платформа для продажи в интернете товаров с Швейцарии. На примере сайта - EBay Сайт с регистрацией пользователя, выбором продукции товара, оформлением заказа. Первоначальный контент сайта это раздел игрушки - детские, др. Потом будут другие разделы. Жду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание базы данных по людям с возможностью добавления новых вводов членами портала. Член портала должен заплатить за регистрацию посредством смс.
Нужен будет приятный глазу дизайн Web 2.0.
Пишите цену и сроки, за которую сайт должен быть создан. Скроки должны быть железными.
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