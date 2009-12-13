Создание сайта визитки

Нужно создать интернет-магазин по готовому дизайну. Оставляйте предложения с ссылками именно на сделанные вами интернет-магазины с демодоступами к панели управления. С выбранными исполнителями буду связываться через личные сообщения или оставленные вами контакты для обсуждения цен и сроков ...