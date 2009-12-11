Интранет портал - только Минск + Bitrix!

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка184 просмотра
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ТОЛЬКО МИНСК или в радиусе 30км!!!

Нужно Сделать Intranet портал на основе 1C-Bitrix

На данный момент хватит обычной поставки - в дальнейшем могут быть доработки.

Нужно оценить стоимость внедрения.

Человек должен быть из Минска, чтобы мог внедрять решение у заказчика.

14 лет назад
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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