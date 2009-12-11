Разработка поисковика на основе Google/Яндекс

Необходимо разработать сайт для регионального агентства недвижимости. Требуемая функциональность: Каталог квартир с возможностью фильтра/поиска (по комнатам, площади, улицам и т.д) с возможностью импорта из Excel и ручного добавление из админки. Возможность создания страниц с контентом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка простенького поисковика на основе Google AJAX Search API Application (или яндекс) + нужна админка и некоторые фишки.
А именно в итоге:
1. прикрутить форму поиска + завязать некоторые функции на админку;
2. при поиске запоминать поисковую фразу и выводить последние 100 запросов на отдельной странице + очистка таблицы от старых;
3. статический вывод трёх объявлений (перед поисковой выдачей при поиске) с возможностью добавления и редактирования через админку;
4. возможность любому желающему заполнить форму, для того что бы его данные показывались 4-ым объявлением в рекламном блоке. Предмодерация не нужна, сразу на вывод, но должно это объявление висеть до тех пор, пока не поступить новое;
5. доска отзывов с капчей. Тоже без предмодерации, но возможность удаления комментариев в админке. Закрытие всех ссылок от индексации.
Уважаемые фрилансеры. Просьба указывать в приватной или открытой форме сразу же цену/сроки. Опыт создания подобного рода проектов приветствуется. В пример могу привести уже готовые сайты, но это в личку. Дизайн можем обговорить отдельно, но требуется только логотип и пара мелких элементов (иконок)
Ну и как бонус - ваш копирайт и лого на сайте, естественно при желании.
Контакты:
Аська – I9OОI9I (не копировать! Набирать руками)
Почта – malobukoff(заливистый лай)GMAIL.СОМ
личка на weblancer
Оплата:
Только WM (WMZ или WMR)
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