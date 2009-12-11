Разработка поисковика на основе Google/Яндекс

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок236 просмотров
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Нужна разработка простенького поисковика на основе Google AJAX Search API Application (или яндекс) + нужна админка и некоторые фишки.

А именно в итоге:

1. прикрутить форму поиска + завязать некоторые функции на админку;

2. при поиске запоминать поисковую фразу и выводить последние 100 запросов на отдельной странице + очистка таблицы от старых;

3. статический вывод трёх объявлений (перед поисковой выдачей при поиске) с возможностью добавления и редактирования через админку;

4. возможность любому желающему заполнить форму, для того что бы его данные показывались 4-ым объявлением в рекламном блоке. Предмодерация не нужна, сразу на вывод, но должно это объявление висеть до тех пор, пока не поступить новое;

5. доска отзывов с капчей. Тоже без предмодерации, но возможность удаления комментариев в админке. Закрытие всех ссылок от индексации.

Уважаемые фрилансеры. Просьба указывать в приватной или открытой форме сразу же цену/сроки. Опыт создания подобного рода проектов приветствуется. В пример могу привести уже готовые сайты, но это в личку. Дизайн можем обговорить отдельно, но требуется только логотип и пара мелких элементов (иконок)

Ну и как бонус - ваш копирайт и лого на сайте, естественно при желании.

Контакты:

Аська – I9OОI9I (не копировать! Набирать руками)

Почта – malobukoff(заливистый лай)GMAIL.СОМ

личка на weblancer

Оплата:

Только WM (WMZ или WMR)

14 лет назад
malobukoff
Юрий 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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