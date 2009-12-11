Простенький инет магазин на Джумле

Интересует создания одного интернет магазина , по вопросам продажи игровых персонажей.Шаблон мой, от вас настройка всех таблиц , установки банеров, настройка менюшек сайта,настройка функции покупки через вебмани трансфер,настройка самой структуры сайта(дам примеры).Желательно на движке Джумла.Цена договорная, но я прекрасно ознакомлен с рынком услуг ,больше чем надо не дам+я считаю что для прохаваного вебмастера работа на пару часов максимум.Писать в асю 376 927 637 либо здесь.

P.S. Возможно создание не только " под ключ " , могу кое в чём помочь, просто впадло вникать во всю систему создания сайтов по джумле,нету времени.

P.P.S. Желательно побыстрее.