Создание сайта - домашней странички программы

Требуется создать простейший сайт-домашнюю страницу для бесплатного java-приложения для мобильных телефонов. Тематика - астрология.

Буквально несколько страниц: главная, страница скачивания, страница About, страница terms of use, страница техподдержки и контактов. Флэш и прочее изыски - не нужно. Пара графических элементов, легковесный воздушный дизайн, html+css - вот все, что требуется.

В качестве образцов, которые мне нраятся и видятся аналогами, можно указать сайты:

jabox.ru/ - нравятся: жизнерадостная расцветка, округлые края панелей, лаконичность, хорошая читабельность.

www.skyfire.com/ - нравятся: воздушность и лаконичность дизайна, яркие панели и кнопки, которые тем не менее хорошо вписались в общую картину.

Бюджет - небольшой, ибо проект бесплатный.