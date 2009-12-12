Сайт-визитка. Быстро и качественно.

Необходимо создание сайта-визитки. Должен состоять из 2 страниц - 1. информация о предоставляемых услугах (она же главная) 2. обратная связь. ТЗ - как такового не будет. Дизайн должен в себе сочетать понятия "бизнес, надежность, деньги, доверие" + размещение на платном хосте Сингапура + покупка домена.

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ВАЖНО:

условия оплаты и приема работы -

1. оплата только титульными знаками webmoney

2. предоплата возможна, если ваш бл, более 100 пунктов

3. прием работы осуществляется с передачей всех прав интеллектуальной собственности

4. отсутствие каких либо копирайтов

5. 100% конфиденциальность

6. шаблоны не пройдут - 100%

7. выполнили дизайн, прикрутили к сайту, купили домен + оплатили хост, - передали права ---> получили деньги

8. работать будем, только с лицами, которые более 6 месяцев в данной системе

9. не надо отправлять ссылки на ваши портфолио, - пишите конкретно и по делу, - общение только через личку

10. удачи вам...

И ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВАРИАНТЫ, СХЕМЫ И ПОПЫТКИ - НЕ УСТРОЯТ.

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ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ - НЕ ИНТЕРЕСНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТИПА - "ОБРАЩАЙТЕСЬ СДЕЛАЮ" - ТЕМ БОЛЕЕ ЗДЕСЬ.

КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАН - ПИШЕМ В ЛИЧКУ С КОНКРЕТНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, СРОКАМИ И ЦИФРАМИ.