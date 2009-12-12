Создание интернет-магазина на CMS в СПб

Необходимо за короткий срок (не более недели) разработать сайт интернет-магазина подарков, настоить его и выложить на хостинге. Короче под ключ. В разработке использовать CMS платную Shop-Script или PHP Shop (в последующем нужна техподдержка разработчика CMS). В дизайне для скорости выполнения работы возможно применение шаблона, либо (что желательно) индивидуального дизайна. Обязателен личный контакт с разработчиком и заключение договора на разработку (поэтому рассматриваются предложения только из Санкт-Петербурга)

Жду предложений с ценой и сроками (предварительно прочитайте ТЗ).