Создание интернет-магазина на CMS в СПб

Необходимо создать новосной сайт, а именно грабер новостей из rss потоков Так же раздели по недвижемости, авто и прочее тематические раздели объявлений Сроки и цены указываать в предложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо за короткий срок (не более недели) разработать сайт интернет-магазина подарков, настоить его и выложить на хостинге. Короче под ключ. В разработке использовать CMS платную Shop-Script или PHP Shop (в последующем нужна техподдержка разработчика CMS). В дизайне для скорости выполнения работы возможно применение шаблона, либо (что желательно) индивидуального дизайна. Обязателен личный контакт с разработчиком и заключение договора на разработку (поэтому рассматриваются предложения только из Санкт-Петербурга)
Жду предложений с ценой и сроками (предварительно прочитайте ТЗ).
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