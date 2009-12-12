Каталог магазина

Создание копии интернет-магазина http://buychina.ru с партнерской программой с мерчантами вебмани и приватбанка, а также разграничением доступа администратора(все права) и менеджера (только добавление и редактирование товаров), возможностью оплаты в гривнах и рублях (администратор вносит цены в ...