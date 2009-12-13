Создание сайта с нуля

Нужен сайт аренды ventrilo/teamspeak серверов.

Основной упор на красивый дизайн. Программирования не так уж и много.

Из функционала: заказ сервера; оплата webmoney/rbk/etc; регистрация; faq/about/инфо-страницы. Более подробно расскажу в частной беседе.

Пример подобных проектов: ventrilko.com