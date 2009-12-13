Нужны: оплата + импорт + SMS (joomla)

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок193 просмотра
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Нужен каталог или магазин или доска со следующими функциями:

• Выделение, поднятие, продление объявления через sms, wm

• Отправка SMS с сайта (через smscoin, например) по выбранным объявлениям

• Импорт объявлений (желательно с разбивкой на разделы)

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реализация только на joomla

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Joomla
14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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