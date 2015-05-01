Требуется создать сайт «под ключ» на Joomla 1.5

Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки325 просмотров
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Требуется создать сайт «под ключ» на Joomla 1.5.15 RE (с сайта joom.ru).

Шаблон должен быть на дивах, кросcбраузерный, валидный, сеооптимизированный (подробности будут даны исполнителю).

Сайт должен иметь дизайн на строительную тематику. Дизайн должен запоминаться посетителю. Обязательно уделить внимание акцентированию на название компании «Гарантстрой» и домен www.garant-stroitel.ru

Контент с фотографиями для наполнения сайта будет предоставлен. Наполнение должно быть качественным, без лишнего кода.

Пробовали самостоятельно сделать сайт www.vyatkastroy.ru но поняли, что лучше обратиться к профессиональным фрилансерам.

При выборе исполнителя проекта будет обращаться внимание на цену, уровень дизайна и качество исходного кода сайтов в предыдущих проектах.

Joomla
14 лет назад
Artem43
Артем 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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