Требуется создать сайт «под ключ» на Joomla 1.5.15 RE (с сайта joom.ru).

Шаблон должен быть на дивах, кросcбраузерный, валидный, сеооптимизированный (подробности будут даны исполнителю).

Сайт должен иметь дизайн на строительную тематику. Дизайн должен запоминаться посетителю. Обязательно уделить внимание акцентированию на название компании «Гарантстрой» и домен www.garant-stroitel.ru

Контент с фотографиями для наполнения сайта будет предоставлен. Наполнение должно быть качественным, без лишнего кода.

Пробовали самостоятельно сделать сайт www.vyatkastroy.ru но поняли, что лучше обратиться к профессиональным фрилансерам.

При выборе исполнителя проекта будет обращаться внимание на цену, уровень дизайна и качество исходного кода сайтов в предыдущих проектах.