Портал с социальной сетью. ТЗ в описании

Требуется создать сайт «под ключ» на Joomla 1.5.15 RE (с сайта joom.ru). Шаблон должен быть на дивах, кросcбраузерный, валидный, сеооптимизированный (подробности будут даны исполнителю). Сайт должен иметь дизайн на строительную тематику. Дизайн должен запоминаться посетителю. Обязательно уделить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать новый сайт, информацию со старого перенести на новый.
Подробное описание задание здесь www.doiop.com/tzvas
Ответ жду краткий – цена, и сроки. Внимательно изучайте ТЗ
Просьба агентствам со своими заоблачными ценами оставить в покое.
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