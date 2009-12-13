Портал с социальной сетью. ТЗ в описании

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок356 просмотров
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Сделать новый сайт, информацию со старого перенести на новый.

Подробное описание задание здесь www.doiop.com/tzvas

Ответ жду краткий – цена, и сроки. Внимательно изучайте ТЗ

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14 лет назад
nedvij
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
TrendMarket
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$850
14 дней
Проводить безопасную сделку через www.weblancer.net отказался На сайте зарегистрирован под несколькими аккаунтами. Вот второй http://www.weblancer.net/users/Torsen/ Платить переводом с договором + 50 % стоимости.(все возможное увиливание от открытой работы) Сайт уверил сделает согласно ТЗ без проблем. за несколько месяцев. На деле пол года мурыжил, потом сказал что не может сделать. А до того как сообщить что не тянет, предлагал рассчитаться. Потратил кучу моего времени, в результате сайта нет, и трубку телефона не подымает. Девушка Татьяна которая работает с ним бедная, не могла объяснить поведение этого так званого "мужчины". Крайне не рекомендую иметь с данным человеком дело. Хвастовство, а на деле ничтожный результат, и нехватка мужества признать, что не прав. В общем если вы мазохист, и желаете все это пережить, тогда пробуйте иметь с ним дело. Сделанное подобие по моему ТЗ является воровством авторских прав, которое он сообщил, что продаст кому то на стороне. Лично я, во время командировки в Тернополе, ему планирую многое объяснить, и подобные вещи прощать не собираюсь.
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