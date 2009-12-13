Здравствуйте Уважаемые фрилансеры!!!!

необходимо создать сайт платных объявлений! функции сайта: регистрация пользователей, база объявлений, форумы, оплата услуг по средством смс. то есть при оформлении публикации чтоб на тел номер приходил код для подтверждения (например) и с счета снималась определенная сумма. в вкратце как то так....

указывайте сумму проекта, сроки , предоплату (если она нужна), портфолио и контакты!!

спасибо!