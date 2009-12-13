Создание сайта – визитки(авторское портфолио фото)

Нужно создать сайт по купли/продажи сырой нефти, дизеля, бензина, угля, пеллет. Вобщем сайт такй себе энергетической биржи. + подключить несколько рсс-каналов, поставить котировки бирж на энергетическое сырье, курсы валют. Языки: русский, английский. легкая админка, стандартный движок. Может ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта – визитки (авторское портфолио фотографий). В структуре и дизайне сайта требуется использовать уже готовые нестандартные авторские наработки. Необходимо иметь удобную внутреннюю админку для редактирования фотоконтента и разделов сайта. Все подробности при личном контакте. Желательно наличие скайпа.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно установить cms. Затем сверстать дизайн и установить на cms. Установка дополнительных модулей. Хотелось бы услышать стоимость работы и сроки.Закрыт14 лет назад
Требуется создать сайт, схожий по дизайну и функциональности с http://www.broadbandgenie.co.uk/ Движок - WorPress (это критично). Просьба указывать ориентировочные цены и сроки.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен каталог или магазин или доска со следующими функциями: • Выделение, поднятие, продление объявления через sms, wm • Отправка SMS с сайта (через smscoin, например) по выбранным объявлениям • Импорт объявлений (желательно с разбивкой на разделы) ++++++++++++++++++++++ реализация только на joomla ++++++++++++++++++++++Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте Уважаемые фрилансеры!!!! необходимо создать сайт платных объявлений! функции сайта: регистрация пользователей, база объявлений, форумы, оплата услуг по средством смс. то есть при оформлении публикации чтоб на тел номер приходил код для подтверждения (например) и с ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Сделать новый сайт, информацию со старого перенести на новый. Подробное описание задание здесь www.doiop.com/tzvas Ответ жду краткий – цена, и сроки. Внимательно изучайте ТЗ Просьба агентствам со своими заоблачными ценами оставить в покое.Закрыт14 лет назад
Требуется создать сайт «под ключ» на Joomla 1.5.15 RE (с сайта joom.ru). Шаблон должен быть на дивах, кросcбраузерный, валидный, сеооптимизированный (подробности будут даны исполнителю). Сайт должен иметь дизайн на строительную тематику. Дизайн должен запоминаться посетителю. Обязательно уделить ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $800
Необходимо создать интернет-проект аналогичный: www.resto.ru www.inthecity.ru www.rest-or-run.ruЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужен сайт аренды ventrilo/teamspeak серверов. Основной упор на красивый дизайн. Программирования не так уж и много. Из функционала: заказ сервера; оплата webmoney/rbk/etc; регистрация; faq/about/инфо-страницы. Более подробно расскажу в частной беседе. Пример подобных проектов: ventrilko.comСайты «под ключ»39 заявокЗакрыт14 лет назад
- $800
Нужно создать сайт аналог www.tiu.ru Пишите стоимость и срокиСайты «под ключ»39 заявокЗакрыт14 лет назад