Нужно сделать шаблон под Wordpress на основе дизайна страниц из PSD файлов. Страницы требующие внимания: - главная (место под видео фрагмент, скрипт карусели - добавление видеоролика и ...
Нужен дизайн для хостинг компании
Нужен простой оригинальный дизайн для хостинг компании. Простой html с web 2.0 и необязательно css и только 1 страница. Стоимость не более 100 рублей.
Заявки фрилансеров
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