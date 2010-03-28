Шаблон на основе фирм. стиля для Wordpress

Работа не выполнена.Сделал общий макет сайта и страниц достаточно хорошо, попросил вторую часть суммы, после этого исполнитель просто потерялся. Сотовый вызывает но трубку не берут, на смс не отвечают. В скайпе и ICQ не отвечают, на приватные сообщения в рамках проекта не отвечают. Пишу отзыв сюда и в арбитраж вебмани. Все сроки вышли,работа стоит...