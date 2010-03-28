Шаблон на основе фирм. стиля для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок208 просмотров

Нужно сделать шаблон под Wordpress на основе дизайна страниц из PSD файлов.

Страницы требующие внимания:

- главная (место под видео фрагмент, скрипт карусели - добавление видеоролика и вывод постов для карусели должны быть из админки )

- страница с шаблонами

- страница FAQ

- страница с формой контактов

Остальные на общей базе, без лишних наворотов.

Преведущий исполнитель работу не доделал и потерялся, по этому Работа срочная, жду цены и сроки...

WordPress
15 лет назад
Xolodok
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

jprojects
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$70
1 день
Сотрудничество понравилось, работа была сделана в сжатые сроки (ввиду не доделывания всеведущим исполнителем сроки просто горели) и качественно. Рекомендую...
Четко поставленное задание, оплата без промедлений. Рекомендую!
art-cool
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Работа не выполнена.Сделал общий макет сайта и страниц достаточно хорошо, попросил вторую часть суммы, после этого исполнитель просто потерялся. Сотовый вызывает но трубку не берут, на смс не отвечают. В скайпе и ICQ не отвечают, на приватные сообщения в рамках проекта не отвечают. Пишу отзыв сюда и в арбитраж вебмани. Все сроки вышли,работа стоит...

Заявки фрилансеров

jprojects
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
art-cool
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад