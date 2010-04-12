Дизайн сайта о кино

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки348 просмотров

Здравствуйте уважаемые Фрилансеры!

Необходим привлекательный дизайн сайта, точнее портала - о новых технологиях в кино. Расписывать что да как, тут не буду - вся информация будет уже при непосредственном общении с исполнителем. Основные требования - это логичное и интуитивно понятное размещения информации, привлекательность.

Спасибо за внимание. Жду ваших предложений.

15 лет назад
drdimaz
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
4 дня
Отличный дизайнер. Идею поймал с лету. Предложенный дизайн понравился мне с первого раза. После чего были внесены предложенные мной поправки, так же очень быстро и корректно. В общем от работы с Анатолием остались только положительные впечатления. Буду работать с ним и дальше. Спасибо!
Интересный проект. Точные и своевременные указания. Быстрая и полная оплата. РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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