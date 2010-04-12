Дизайн сайта о кино

Отличный дизайнер. Идею поймал с лету. Предложенный дизайн понравился мне с первого раза. После чего были внесены предложенные мной поправки, так же очень быстро и корректно. В общем от работы с Анатолием остались только положительные впечатления. Буду работать с ним и дальше. Спасибо!