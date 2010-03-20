Разработать макет для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки119 просмотров

Здравствуйте уважаемые, нужно разработать макет для сайта, желательно выбрать исполнителя сегодня.

Есть концепт нарисованного макета карандашом, дизайн не сложный.

Пишите в "ЛС".

15 лет назад
vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

dima_designer
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$50
2 дня
В сервисе, я не первый месяц работать с Димой не только приятно но и эффективно, рекомендую... Четкие сроки и внимательность его конек.
В работе с Виталием чувствуется профессионализм и знание своего дела. Советую.

Заявки фрилансеров

dima_designer
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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