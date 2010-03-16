Нужен шаблон для Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки162 просмотра

Нужно сделать шаблон сайта для Joomla 1.5.

Есть сайт http://piffnoy.ru/

Клиент хочет такой же но в зеркальном отражении и с другими картинками в хедере. Картинки скину. Возможны небольшие отклонения от дизайна http://piffnoy.ru/

Joomla
15 лет назад
Skifaee
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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