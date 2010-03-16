Нужно сделать шаблон под Wordpress на основе дизайна страниц из PSD файлов. Страницы требующие внимания: - главная (место под видео фрагмент, скрипт карусели - добавление видеоролика и ...
Нужен шаблон для Joomla 1.5
Нужно сделать шаблон сайта для Joomla 1.5.
Есть сайт http://piffnoy.ru/
Клиент хочет такой же но в зеркальном отражении и с другими картинками в хедере. Картинки скину. Возможны небольшие отклонения от дизайна http://piffnoy.ru/
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