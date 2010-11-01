Нужно сделать шаблон под Wordpress на основе дизайна страниц из PSD файлов. Страницы требующие внимания: - главная (место под видео фрагмент, скрипт карусели - добавление видеоролика и ...
Доработать дизайн
Необходимо доработать дизайн, если быть точнее поменять рамку.
Оставляйте свои предложения и указывайте сумму за которую вы готовы сделать данную работу.
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