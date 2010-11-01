Доработать дизайн

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Завершен1 заявка277 просмотров

Необходимо доработать дизайн, если быть точнее поменять рамку.

Оставляйте свои предложения и указывайте сумму за которую вы готовы сделать данную работу.

14 лет назад
InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
+10 =)

Заявки фрилансеров

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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