Дизайн сайта-визитки АртСити

Срочно (!!!) за 1 ночь нужно сделать дизайн сайта-визитки (простой дизайн, АБСОЛЮТНО ничего сложного для умеющего человека). Полная оплата при передаче готового PSD.

Краткие характеристики дизайна:

- белый фон;

- второй цвет - синий (голубого оттенка);

- контрастный цвет (против синего) - оранжевый, не очень яркий;

- логотип представляет собой открытую "книжку" с видом сверху;

- странная вещь слева ))) - слегка приоткрытый ноутбук (тоже сверху);

- присутствуют вкладки синего цвета;

- обложка книги также синего цвета;

- сверху на общем фоне можно сделать легкий градиент из какого-нибудь сероватого цвета в белый;

- фон места, где "мы - компания" - белый, можно с легким градиентом.

Контора занимается написанием текстов. Во вложении - набросок требуемого дизайна. От вас требуется всё это аккуратно и предельно просто оформить. Чтобы было лаконично и красиво, не перегружено.

Если успеете к 7-ми часам утра завтрашнего дня прислать мне скриншот дизайна - сделаю надбавку +10 USD.

Обещаю.

Тендер. Выбираю по скорости исполнения и по уровню владения графическими инструментами.