Частичный редизайн сайта.

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Закрыт8 заявок270 просмотров

Требуется произвести частичный редизайн acmelight.com.ua

Подробное техзадание скину в личку. Ориентировочно требуется наполнить графическими элементами 20-23 страницы. Так же возможно обрисовка объектов в 3д максе.

В предложении указать :

стоимость за редизайн и дополнение графическим элементами за 1 страницу.

Ориентировочные сроки,

контактную информацию ( тел, асю, скайп)

15 лет назад
acmelight
Игорь 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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