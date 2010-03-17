Необходимо доработать дизайн, если быть точнее поменять рамку. Оставляйте свои предложения и указывайте сумму за которую вы готовы сделать данную работу.
Сделать дизайн сайта
Необходимо сделать дизайн сайта для молодежного лагеря с изучением английского.
Сайт на который мы ориентируемся http://dream-teen.kiev.ua
но с учетом наших цветов и специфики, но главное сайт должен быть молодежным, но и чтобы родителям нравился
Заявки фрилансеров
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