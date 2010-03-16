Необходимо доработать дизайн, если быть точнее поменять рамку. Оставляйте свои предложения и указывайте сумму за которую вы готовы сделать данную работу.
Дизайн городского портала
Требуется дизайн портала по стилю как e1.ru или 66.ru Дизайнерами были сделаны разработки, но ни одна из идей не подошла. В приложении макет, в котором разделы и расположение верные, но дизайн слишком простоват и уныл.
За указанный бюджет не требую готового макета главной страницы, а только наброски чтобы понять сможем ли работать дальше.
Заявки фрилансеров
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