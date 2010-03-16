Дизайн городского портала

Требуется дизайн портала по стилю как e1.ru или 66.ru Дизайнерами были сделаны разработки, но ни одна из идей не подошла. В приложении макет, в котором разделы и расположение верные, но дизайн слишком простоват и уныл.

За указанный бюджет не требую готового макета главной страницы, а только наброски чтобы понять сможем ли работать дальше.