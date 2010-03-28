Дизайн интернет магазина

Александру были предъявлены довольно жесткие требования по проекту, с учетом наработанных нами маркетинговых требований к дизайну, в том числе и к юзабилити. Александр справился просто отлично, не вызвав с нашей стороны никаких нареканий, сделав для действующего сайта отличный дизайн. Спасибо за работу , будем надеяться на дальнейшее сотрудничество.