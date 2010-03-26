Нужна новая меню-панель для социальной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки195 просмотров

Привет всем! Нужно поменять шапку меню.

Ваши идеи, дизайн и верстка.

Сайт аналогичный этому http://ablespace.abk-soft.com/

Предлагайте и называйте стоимость пожалуйста.

Спасибо!

15 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все отлично! Исполнитель - молодец! Быстро и качественно! Все понимает с первого слова! Рекомендую!
Приятный заказчик, ставит понятные цели, грамотно объяснил всю задачу. приятно работать с такими заказчиками.

Заявки фрилансеров

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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