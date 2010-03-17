Есть сайт на DLE. Нужно немного переделать шаблон сайта, вернее его дизайн. Для человека которым этим занимается не в 1 раз - это существенно недолго. Бюджет работы - 500р. Смотрю ...
Доска объявлений на Jboard (или др.удобн. скрипт)
Уважаемые фрилансеры!
Необходимо разработать дизайн и программирование сайта "Доска объявлений " на скрипте Jboard (или др. удобный скрипт) : создание легкого дизайна + верстка, настройка основных модулей.
Необходим опыт работы с досками объявлений.
Краткое содержание:
1 стр. Доска объявл. на русском
2 стр. Доска объявл. на англ. (перевод будет предоставлен)
3 стр. Блог
4 стр. Услуги
По мере раскрутки сайта в дальнейшем понадобится расширение контента и создание партнерских сайтов, поэтому я очень внимательно буду выбирать кандидата для сотрудничества.
Желателен опыт продвижения и поддержки сайта.
С выбранным кандидатом после личного общения (возможен контакт по Skype ) утверждается окончательное подробное ТЗ. Мне не нужен супер-крутой, в "минимальные сроки" сделанный сайт - нужен просто легкий, чисто и грамотно выполненный удобный сайт.
Способ оплаты по договоренности.
Предложения с указанием цены и ссылки на портфолио присылайте на
Не надо присылать архивы с зипами, рарами, тарами и т.д. - только ссылки.
Я не пользуюсь аськой. Пишите имейл, пожалуйста, можно телефон (если Москва) или Skype .
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