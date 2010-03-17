Доска объявлений на Jboard (или др.удобн. скрипт)

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо разработать дизайн и программирование сайта "Доска объявлений " на скрипте Jboard (или др. удобный скрипт) : создание легкого дизайна + верстка, настройка основных модулей.

Необходим опыт работы с досками объявлений.

Краткое содержание:

1 стр. Доска объявл. на русском

2 стр. Доска объявл. на англ. (перевод будет предоставлен)

3 стр. Блог

4 стр. Услуги

По мере раскрутки сайта в дальнейшем понадобится расширение контента и создание партнерских сайтов, поэтому я очень внимательно буду выбирать кандидата для сотрудничества.

Желателен опыт продвижения и поддержки сайта.

С выбранным кандидатом после личного общения (возможен контакт по Skype ) утверждается окончательное подробное ТЗ. Мне не нужен супер-крутой, в "минимальные сроки" сделанный сайт - нужен просто легкий, чисто и грамотно выполненный удобный сайт.

Способ оплаты по договоренности.

Предложения с указанием цены и ссылки на портфолио присылайте на

[email protected]

Не надо присылать архивы с зипами, рарами, тарами и т.д. - только ссылки.

Я не пользуюсь аськой. Пишите имейл, пожалуйста, можно телефон (если Москва) или Skype .