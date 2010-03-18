Адрес сайта: http://tax-prime.ru Дизайн в общем нравится клиенту. Он не нравится мне. Задача: сделать "до"дизайн=) Нужно сохранить размеры, структуру и цветовую гамму сайта. Нужно сделать сайт более профессионально. Нужно хорошо проработать левое меню и ...
Сделать качественный дизайн для форума
Сделать качественный дизайн для форума по адалт бизнесу
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для примера сайт похожий по тематике ruadult.biz
пишите свои цены и сроки,а также примеры работ
по всем вопросам в icq 366ноль46
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