Доработать дизайн сайта

Заказчик не заплатил за выполненную работу, полностью приняв дизайн и не имея претензий к работе! Не советую Вам работать с этим человеком! Вот как все было. Заказчик просил быстро выполнить работу, ему изначально говорилось - если он хочет качественную работу нужно больше времени. На что он отвечал что больше времени нет. Я согласился на проект выполнил его как можно качественней и быстро (сидел ночью чтобы успеть в сроки). Он принял проэкт и сказал что оплатит завтра, после чего недельное затишье. Когда он наконец то вышел на связь он мне ответил что заказчик ему не заплатил и он поговорит с клиентом, к концу недели вопрос он должен решить. После этого он не отвечает на мои сообщения и оплаты нет! Я пошел на уступки в ущерб своему личному времени и отдыху а в ответ получил то что получил Логи прилагаются: Александр (17:28:55 18/04/2010) Я жду отклика заказчика. он очень занят сейчас. Он обещал дать денег и задание на этой неделе. Andru (17:29:26 18/04/2010) также Вы говорили и про прошлую неделю((( Andru (17:29:37 18/04/2010) может хотябы частями? Александр (17:29:57 18/04/2010) Он мне также говорил Александр (17:30:22 18/04/2010) Я должен получить денег сам очень скоро. Я вам половину заплачу как смогу. И ждем ответа клиента. Andru (17:30:46 18/04/2010) ок а когда сможете? Andru (17:31:33 18/04/2010) половина это всего 25$ не та сума из за которой стоить сильно ругатся, но Вы уже очень долго тянете Andru (17:31:53 18/04/2010) давайте както решать этот вопрос! Александр (17:36:27 18/04/2010) Нет вы не поняли меня. Александр (17:36:34 18/04/2010) Клиент заплатит 50 Александр (17:36:54 18/04/2010) Пока мы его ждать будем я вам из своих (скоро получу) отдам половину Andru (17:37:27 18/04/2010) хорошо договрились! когда со своих оплатите? Александр (17:37:57 18/04/2010) (скоро получу) от Andru (17:39:02 18/04/2010) давайте скоро ограничем както! еще раз говорю уже слишком долго тянется эта оплата! давайте там до вторника или среды, чтото в этом плане Александр (17:39:22 18/04/2010) Меньше недели Andru (17:39:48 18/04/2010) ок тогда я через неделю буду ждать Александр (17:40:00 18/04/2010) ок Andru (17:40:01 18/04/2010) реквизиты для оплаты у Вас есть? Александр (17:40:23 18/04/2010) да на почте Andru (17:40:28 18/04/2010) ок Andru (09:58:51 28/04/2010) Добрый день, я так и не получил от Вас денег! в чем причина задержки? Andru (10:00:04 28/04/2010) Вы же обещали через неделю! Andru (23:20:58 28/04/2010) Добрый вечер Andru (23:21:59 28/04/2010) Вы тут? Andru (23:32:42 28/04/2010) Я оставлю Вам отрецательный отзыв, и сообщу администраторам о том что Вы не выполнили условия стандартного договора