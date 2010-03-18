Привет всем! Нужно поменять шапку меню. Ваши идеи, дизайн и верстка. Сайт аналогичный этому http://ablespace.abk-soft.com/ Предлагайте и называйте стоимость пожалуйста. Спасибо!
Доработать дизайн сайта
Адрес сайта: http://tax-prime.ru
Дизайн в общем нравится клиенту. Он не нравится мне. Задача: сделать "до"дизайн=) Нужно сохранить размеры, структуру и цветовую гамму сайта. Нужно сделать сайт более профессионально. Нужно хорошо проработать левое меню и подвал сайта. Шапка сайта в принципе сделана. Может быть сделать логотип ровнее, а то он кривой. Также хотелось бы обозначить границы сайта, залив боковые поля, например, серым цветов и т.д. тоесть сделать надо апгрейд.
Важно: Посмотреть вашу работу с смогу в пятницу ночью. Оплатить я смогу в субботу. Нужно сделать проект до пятницы. Если боитесь быть кинутыми - не пишите. Не нужно писать фразы типа "сделаю хороший дизайн, но после предоплаты" и т.д. Я приложил исходник макета. Обратите, что существует еще и подвал сайта, котороый очень нравится клиенту. Он находится в макете.
Итак, до пятницы.
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