Доработать некоторые элементы на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок284 просмотра

Всем привет.

Нужно доработать некоторые эл-ты на сайте. Нарисовать дизайн выпадающего каталога и сделать кнопку "Полистать" вместе с блоком, который появляется при клике.

Сайт http://ukrpresa.com.ua/product/677/

Маленька просьба. Выбирать буду не я, по этому не пишите в личку и портфолио с ценой сразу указывайте в посте.

15 лет назад
webkate
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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