Доработать некоторые элементы на сайте

Всем привет.

Нужно доработать некоторые эл-ты на сайте. Нарисовать дизайн выпадающего каталога и сделать кнопку "Полистать" вместе с блоком, который появляется при клике.

Сайт http://ukrpresa.com.ua/product/677/

Маленька просьба. Выбирать буду не я, по этому не пишите в личку и портфолио с ценой сразу указывайте в посте.