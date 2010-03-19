Дизайн для магазина

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Завершен16 заявок296 просмотров

Нужно сделать дизайн двух страниц один для магазина другой для сайта. Жду варианты

15 лет назад
dadids
Руслан 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Julija_Kostuyk
Юлия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Молодец сделала все как надо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена, заказчик ответственный. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Julija_Kostuyk
Юлия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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