Юлия Julija_KostuykJulija_Kostuyk
37 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка дизайна сайтов, создание сайтов, обработка фото.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Молодец сделала все как надо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Работа выполнена, заказчик ответственный. Всем рекомендую.
$15
10 баллов
14 лет назад
Всё гуд. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо. Отличный заказчик.
$80
10 баллов
14 лет назад
Работа сделана в срок и качественно. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Всё как всегда прошло хорошо, было очень интересно работать.
$150
10 баллов
14 лет назад
В очередной раз работаю с Юлией и как всегда, всё сделано на высшем уровне. Как и ранее, продолжаем сотрудничество. Юля, большое спасибо!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, всем рекомендую! ) Точно знает чего хочет, всегда на связи, принимает активное участие в ходе работы. С ним всегда приятно и легко работать.
$150
10 баллов
14 лет назад
Юлия, как всегда справилась с заданием отлично. Работы было очень много. Необходимо было представить много страниц. Юлия, спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
Не первый раз работаем с Вадимом, как всегда довольна работой с ним )))
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $200
от 7 дней
#382
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
от $7
от 1 дня
#78
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#307
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $300
от 31 дня
#57
Обработка фотографий
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#279
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#312
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#2343