Julija_Kostuyk

Юлия Julija_Kostuyk

 
37 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка дизайна сайтов, создание сайтов, обработка фото.
Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
dadids
Руслан 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн для магазина
Молодец сделала все как надо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена, заказчик ответственный. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
SPEED2008
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Исправить дополнить 2 шапки
Всё гуд. Спасибо.
Спасибо. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
Hackboy
Вадим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов(-1)
$80
10 баллов
14 лет назад
Сделать логотип и внести изменения на сайте
Работа сделана в срок и качественно. Продолжаем сотрудничество.
Всё как всегда прошло хорошо, было очень интересно работать.
Ответный отзыв
Hackboy
Вадим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов(-1)
$150
10 баллов
14 лет назад
Требуется дизайн интернет-представительства
В очередной раз работаю с Юлией и как всегда, всё сделано на высшем уровне. Как и ранее, продолжаем сотрудничество. Юля, большое спасибо!
Очень хороший заказчик, всем рекомендую! ) Точно знает чего хочет, всегда на связи, принимает активное участие в ходе работы. С ним всегда приятно и легко работать.
Ответный отзыв
Hackboy
Вадим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов(-1)
$150
10 баллов
14 лет назад
Дизайн интернет-магазина
Юлия, как всегда справилась с заданием отлично. Работы было очень много. Необходимо было представить много страниц. Юлия, спасибо за отличную работу!
Не первый раз работаем с Вадимом, как всегда довольна работой с ним )))
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $200
от 7 дней
#382
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
от $7
от 1 дня
#78
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#307
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $300
от 31 дня
#57
Обработка фотографий
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#279
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#312
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#2343
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