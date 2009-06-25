Задание заново выносится на рассмотрение. Предыдущий исполнитель http://www.weblancer.net/users/Lysyi/reviews/ взял аванс за часть своей плохосделанной работы и пропал. И так: Требуется отрисовать интерфейс модуля "тендеры" для портала. ...
Создание интерфейса проигрывателя flash-роликов
Необходимо спроектировать интерфейс проигрывателя flash-роликов. Наброски уже есть и буду предоставлены при личной переписке. Требования к интерфейсу будут предоставлены по запросу.
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