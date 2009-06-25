Создание интерфейса проигрывателя flash-роликов

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка249 просмотров

Необходимо спроектировать интерфейс проигрывателя flash-роликов. Наброски уже есть и буду предоставлены при личной переписке. Требования к интерфейсу будут предоставлены по запросу.

16 лет назад
Hackboy
Вадим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Julija_Kostuyk
Юлия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$60
7 дней
Работал с Юлией по целому ряду разных проектов. Начиная от проектирования интерфейсов, заканчивая рисованием иконок и графического дизайна. Могу сказать с уверенностью, что Юлия, профессионал своего дела! Постоянно на связи, полная отчётность о проделанной работе. Консультирует, после сдачи проектов. Всерьёз задумываюсь, чтобы передать Юлии все проекты, связанные с графикой.
Очень приятно работать с Вадимом. Грамотный, ответственный человек! Всегда на связи, разъясняет если что-то не понятно! Чётко ставит ТЗ. Поставила бы 100 балов если бы была такая возможность!

Заявки фрилансеров

Julija_Kostuyk
Юлия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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