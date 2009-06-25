Создание интерфейса проигрывателя flash-роликов

Работал с Юлией по целому ряду разных проектов. Начиная от проектирования интерфейсов, заканчивая рисованием иконок и графического дизайна. Могу сказать с уверенностью, что Юлия, профессионал своего дела! Постоянно на связи, полная отчётность о проделанной работе. Консультирует, после сдачи проектов. Всерьёз задумываюсь, чтобы передать Юлии все проекты, связанные с графикой.