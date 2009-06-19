Отрисовать интерфейс модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен10 заявок427 просмотров

Задание заново выносится на рассмотрение. Предыдущий исполнитель http://www.weblancer.net/users/Lysyi/reviews/

взял аванс за часть своей плохосделанной работы и пропал.

И так:

Требуется отрисовать интерфейс модуля "тендеры" для портала.

дизайн-концепция сайта - разработана.

экраны - примерно запрототипированы.

надо отрисовать экраны под дальнейшую верстку и программинг.

количество экранов: 3 ключевых, 5 промежуточных.

образец дизайна:

http://narod.ru/disk/9805073000/tr_003-3-vnutr-%5B-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%5D.jpg.html

прототипы, могу прислать исходник в Axure, на страницы, начинающиеся с подчеркивания - не обращаем внимание

http://narod.ru/disk/9805066000/tender.rar.html

жду сроки и стоимость.

16 лет назад
mkm2
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$350
7 дней
Высокое качество, хорошее понимание логики пользователя. Всем рекомендую
Прекрасно поработали, чудненько пообщались, хорошее понимание что нужно!!! залог успеха, хороший заказчик )))
Lysyi
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
3 дня
Адекватен и корректен
)

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Lysyi
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад