Парсер яндекс маркета

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  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен6 заявок351 просмотр

Нужен парсер яндекс маркета:

выхоные данные в CSV - бренд,название модели,мин. цена, мах цена,регион

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16 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$300
1 день
Работы выполнена в срок и очень качественно, со всеми нюансами дмитрий справился на 5+ будем продолжать сотрудничество
Очень приятно иметь дело с этим заказчиком: Четкое знание того, что хочется получить в итоге, вежливость в общении. С оплатой так же не обделил. Одним словом - рекомендую!

Заявки фрилансеров

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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