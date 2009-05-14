Имеется Windows приложение - auction sniper http://www.anuko.com/content/auction_sniper/index.htm. Работает на системе пользователя и позволяет снайпить (стрелять в последние секунды) по онлайновым аукционам (например eBay). Функциональность стрельбы по лотам eBay хотим перенести на сервер. Программа будет только ...
Дизайн для текстового многоканального чата
Требуется разработать дизайн для текстового многоканального многопользовательского Чата, который в дальнейшем будет реализован нами на Flash'e.
Дизайн должен быть с продуманным, удобным интерфейсом, привлекательной цветовой гаммой. Расположения и типы элементов чата полностью на вкус дизайнера. Окно должно включать в себя следующие элементы:
*) область с выводом истории текущего канала чата
*) (кнопки / табы / линки) для переключения открытых каналов чата
*) список присутствующих в текущем канале чата
*) поле ввода сообщения в текущий канал чата
*) опционально - кнопка для отсылки текста
*) панель форматирования исходящего сообщения
*) размер, цвет, тип (болд, италик) текста
*) вставить гиперлинк
*) раскрывающиеся окно со списком доступных смайликов
*) (кнопки / линки / элементы меню) с доступными действиями:
*) показать список открытых чат каналов на сервере
*) создать новый чат канал
*) пригласить на канал
*) (окно / поп-ап / область) для вывода системной информацией - состоит из иконки (для каждого типа информации - своя иконка), текста, одной или нескольких кнопок . Пример системной информации:
*) "Вас пригласили на канал 'Поговорим', желаете присоединится?", иконка с изображением приглашения, кнопки "Присоединиться", "Закрыть" и чекбокс "Игнорировать приглашения от данного пользователя"
*) (кнопки / линки / элементы меню) со следующими действиями:
*) "Мои настройки" - как вариант, при нажатии выезжает панель с настройками
*) "Моя статистика" - как вариант, при нажатии выезжает панель со статистикой
Есть полное ТЗ с описанием всех функций.
Мы хотели бы получить нечто оригинальное, готовы заплатить больше за действительно хорошую и инновационную идею.
Просьба к претендентам:
*) показать набросок того, как вы видите дизайн чата, в чем выражается оригинальность вашей идеи.
*) показать своё портфолио
После того, как мы получим набросок и выберем кандидата - мы предоставим Вам полное ТЗ проекта, после чего Вы определяете цену и сроки и если нас и Вас все устраивает - начинаем работать.
Оплата - PayPal, WebMoney, Yandex.Деньги
По любым вопросам пишите на e-mail, в ICQ или в Skype (их можно увидеть в моём профиле)
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