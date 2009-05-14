Дизайн для текстового многоканального чата

Требуется разработать дизайн для текстового многоканального многопользовательского Чата, который в дальнейшем будет реализован нами на Flash'e.

Дизайн должен быть с продуманным, удобным интерфейсом, привлекательной цветовой гаммой. Расположения и типы элементов чата полностью на вкус дизайнера. Окно должно включать в себя следующие элементы:

*) область с выводом истории текущего канала чата

*) (кнопки / табы / линки) для переключения открытых каналов чата

*) список присутствующих в текущем канале чата

*) поле ввода сообщения в текущий канал чата

*) опционально - кнопка для отсылки текста

*) панель форматирования исходящего сообщения

*) размер, цвет, тип (болд, италик) текста

*) вставить гиперлинк

*) раскрывающиеся окно со списком доступных смайликов

*) (кнопки / линки / элементы меню) с доступными действиями:

*) показать список открытых чат каналов на сервере

*) создать новый чат канал

*) пригласить на канал

*) (окно / поп-ап / область) для вывода системной информацией - состоит из иконки (для каждого типа информации - своя иконка), текста, одной или нескольких кнопок . Пример системной информации:

*) "Вас пригласили на канал 'Поговорим', желаете присоединится?", иконка с изображением приглашения, кнопки "Присоединиться", "Закрыть" и чекбокс "Игнорировать приглашения от данного пользователя"

*) (кнопки / линки / элементы меню) со следующими действиями:

*) "Мои настройки" - как вариант, при нажатии выезжает панель с настройками

*) "Моя статистика" - как вариант, при нажатии выезжает панель со статистикой

Есть полное ТЗ с описанием всех функций.

Мы хотели бы получить нечто оригинальное, готовы заплатить больше за действительно хорошую и инновационную идею.

Просьба к претендентам:

*) показать набросок того, как вы видите дизайн чата, в чем выражается оригинальность вашей идеи.

*) показать своё портфолио

После того, как мы получим набросок и выберем кандидата - мы предоставим Вам полное ТЗ проекта, после чего Вы определяете цену и сроки и если нас и Вас все устраивает - начинаем работать.

Оплата - PayPal, WebMoney, Yandex.Деньги

По любым вопросам пишите на e-mail, в ICQ или в Skype (их можно увидеть в моём профиле)