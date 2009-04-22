Нужен модуль оплаты для сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок224 просмотра

Нужен модуль оплаты для сайта и админка для просмора\редактирования заказов (платежный процесор SWREG.ORG) Детальнее в приложеном файле.

16 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров