Дизайнер UI для разработки программы под Windows. Текущий прототип интерфейса напоминает MS Visio (но ближе к интерфейсу игровых программ, чем к стандартному Windows интерфейсу). UI может ...
Сайт с серьезной аналитикой
Добрый день!Интересует создание сайта с мощной аналитикой, большим количеством разделов, возможностью сравнения как товаров, так и услуг ( кредиты или страхованиеи т.п.),форумами, удаленным доступом большого количества партнеров с различными уровнями доступа. Аналитикой запросов пользователей типа "эшелон".
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