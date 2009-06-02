Интерфейс в стиле веб 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен15 заявок269 просмотров

Необходим дизайн веб-интерфейса для административной панели.

Объем работ:

- главная страница (он же концепт) http://young.org.ua/d1.jpg

менюшки + таблица (заголовки, фильтры, кнопки, подсветка)

- форма редактирования

http://young.org.ua/d2.jpg

- форма авторизации

общая ситилистика - http://jqueryui.com/themeroller/ (центральный блок)

(web 2.0, градиентики, легко и без графики)

Пример работ по интерфейсам обязателен.

Детальное задание будет после выбора исполнителя.

16 лет назад
young
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

X3_imaginations
Serj Maxi 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$350
10 дней
Заказывал интерфейсы для административной панели. Сделано хорошо и вовремя. Профессиональный подход к работе. Буду обращаться еще.

Заявки фрилансеров

X3_imaginations
Serj Maxi 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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