Требуются правильно добавить sitemap в Google.

Необходимо написать красивую и удобную в работе оболочку для нового архиватора ( http://www.info-save.info/sert.php ) разработчику будет дана dll с описанием функций (С++). Архиватор будет распространяться бесплатно поэтому хочется чтоб был красивый дизайн на ...