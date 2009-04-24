Требуются правильно добавить sitemap в Google.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка158 просмотров

Sitemap давно был добавлен в Google аккаунт и нормально работал. Потом, почемуто дало ошибку, и посли этого

все старание добавить его заканчиваеться ошибкой.

Надо решить этот вопрос!

Сумма: 5 USD

Срок : 3 дня

16 лет назад
mactrade
Аскаров 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров