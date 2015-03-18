Разобраться с CSS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен9 заявок337 просмотров

- Нужно проанализировать CSS файл имеющегося сайта.

- Проверить примерно 10 страниц на то как выглядет сайт в броузерах

IE5, IE6, IE7, IE8, Mozilla и Opera.

- Решить проблемы с неправельным выводом сайта

- Предоставить отчет скриншоты страниц в IE5, IE6, IE7, IE8, Mozilla и Opera.

- Работы примерно на 2-3 дня

CSS
16 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$50
3 дня
Рекомендую!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад