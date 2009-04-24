Создать приложение в контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка269 просмотров

Требуется человек способный создать приложение в контакте. Необходимо связать сайт и приложение. Нарисовать интерфейс и продумать регистрацию совместную. За подробностями в аську 590595577. Необходим опыт создания приложений для контакта.

16 лет назад
bet-shop
Виктор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров