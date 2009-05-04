Сделать визуализацию проги на с++ в MFC

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Закрыт4 заявки234 просмотра

Нужно сделать визуализацию простейшей библиотеки, обязательные элементы:

использование меню,

тулбара,

всплывающей подсказки,

статус-бара

контекстной справки.

просто справки.

16 лет назад
juljuga
Cheef 
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agentx86
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Shil Alexandr 
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agentx86
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
justforfun
Shil Alexandr 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад