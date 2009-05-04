Требуется человек способный создать приложение в контакте. Необходимо связать сайт и приложение. Нарисовать интерфейс и продумать регистрацию совместную. За подробностями в аську 590595577. Необходим опыт создания приложений для контакта.
Сделать визуализацию проги на с++ в MFC
Нужно сделать визуализацию простейшей библиотеки, обязательные элементы:
использование меню,
тулбара,
всплывающей подсказки,
статус-бара
контекстной справки.
просто справки.
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