Продумать и предложить макеты интерфейса

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен4 заявки390 просмотров

Нужно продумать и набросать макеты интерфейса для системы администрирования веб сайтов. Это не CMS, а система контроля оплат за сайты и автоматического начисления комиссионных реселлерам за рекомендации клиентов. Вот первоначальный список форм (в рабочей системе их будет несколько больше).

sites - список сайтов под контролем с краткой информацией по ним

site - инфа по 1-му сайту, подробная

payment_history - история проплат по сайту

payment - одна индивидуальная проплата

resellers - список реселлеров (рекомендателей)

reseller - подробная инфа по 1-му реселлеру

balance_history - балансовая история реселлера

register_site - форма для регистрации нового сайта

subscriptions - список подписчиков на сайты (те, кто платит помесячно)

subscription - подробная инфа по 1-й подписке

transfer - форма для занесения выплат реселлерам

Смысл задания - ХОРОШО ПРОДУМАТЬ интерфейс с точки зрения администратора системы. Красивый ДИЗАЙН тут НЕ ВАЖЕН, в первую очередь нужно чётко продумать ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ для оператора. Например: как зарегистрировать новый сайт, куда занести данные про подписку, как в случае проблем отключить сайт, где учесть ручные проплаты в том числе за несколько сайтов, и из них начисление комиссионных по двух-уровневой (позднее может быть 4-5 уровневая) системе. И т.п.

Идеальным кандидатом являлся бы человек, который писал ранее ТЗ на такого уровня сложности системы. В предложении просьба обосновать, почему нужно выбрать именно вас.

Оплата будет поэтапная (например 6 раз по 10), по мере готовности и утрясания форм. Кое-какие формы у нас уже продуманы. Заготовки вышлем по запросу. Но нужно творчески продумать весь интерфейс. Возможно, что на начальный этап-два выберем несколько исполнителей.

Если есть вопросы - спрашивайте плиз. Спасибо!

16 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$75
3 дня
Всё сделано чётко и довольно быстро. Результатом доволен. При разработке программных интерфейсов имеет смысл серьезно рассмотреть предложения от Wildcat. Быстро поняла назначение системы. Особенно порадовала возможность общаться голосом через skype по проекту. Спасибо!
Было приятно поработать! Замечания очень грамотные, оплата без проблем! Удачи вам, Ник!

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Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад