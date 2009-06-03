Продумать и предложить макеты интерфейса

Нужно продумать и набросать макеты интерфейса для системы администрирования веб сайтов. Это не CMS, а система контроля оплат за сайты и автоматического начисления комиссионных реселлерам за рекомендации клиентов. Вот первоначальный список форм (в рабочей системе их будет несколько больше).

sites - список сайтов под контролем с краткой информацией по ним

site - инфа по 1-му сайту, подробная

payment_history - история проплат по сайту

payment - одна индивидуальная проплата

resellers - список реселлеров (рекомендателей)

reseller - подробная инфа по 1-му реселлеру

balance_history - балансовая история реселлера

register_site - форма для регистрации нового сайта

subscriptions - список подписчиков на сайты (те, кто платит помесячно)

subscription - подробная инфа по 1-й подписке

transfer - форма для занесения выплат реселлерам

Смысл задания - ХОРОШО ПРОДУМАТЬ интерфейс с точки зрения администратора системы. Красивый ДИЗАЙН тут НЕ ВАЖЕН, в первую очередь нужно чётко продумать ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ для оператора. Например: как зарегистрировать новый сайт, куда занести данные про подписку, как в случае проблем отключить сайт, где учесть ручные проплаты в том числе за несколько сайтов, и из них начисление комиссионных по двух-уровневой (позднее может быть 4-5 уровневая) системе. И т.п.

Идеальным кандидатом являлся бы человек, который писал ранее ТЗ на такого уровня сложности системы. В предложении просьба обосновать, почему нужно выбрать именно вас.

Оплата будет поэтапная (например 6 раз по 10), по мере готовности и утрясания форм. Кое-какие формы у нас уже продуманы. Заготовки вышлем по запросу. Но нужно творчески продумать весь интерфейс. Возможно, что на начальный этап-два выберем несколько исполнителей.

Если есть вопросы - спрашивайте плиз. Спасибо!