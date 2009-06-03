Нужно сделать визуализацию простейшей библиотеки, обязательные элементы: использование меню, тулбара, всплывающей подсказки, статус-бара контекстной справки. просто справки.
Продумать и предложить макеты интерфейса
Нужно продумать и набросать макеты интерфейса для системы администрирования веб сайтов. Это не CMS, а система контроля оплат за сайты и автоматического начисления комиссионных реселлерам за рекомендации клиентов. Вот первоначальный список форм (в рабочей системе их будет несколько больше).
sites - список сайтов под контролем с краткой информацией по ним
site - инфа по 1-му сайту, подробная
payment_history - история проплат по сайту
payment - одна индивидуальная проплата
resellers - список реселлеров (рекомендателей)
reseller - подробная инфа по 1-му реселлеру
balance_history - балансовая история реселлера
register_site - форма для регистрации нового сайта
subscriptions - список подписчиков на сайты (те, кто платит помесячно)
subscription - подробная инфа по 1-й подписке
transfer - форма для занесения выплат реселлерам
Смысл задания - ХОРОШО ПРОДУМАТЬ интерфейс с точки зрения администратора системы. Красивый ДИЗАЙН тут НЕ ВАЖЕН, в первую очередь нужно чётко продумать ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ для оператора. Например: как зарегистрировать новый сайт, куда занести данные про подписку, как в случае проблем отключить сайт, где учесть ручные проплаты в том числе за несколько сайтов, и из них начисление комиссионных по двух-уровневой (позднее может быть 4-5 уровневая) системе. И т.п.
Идеальным кандидатом являлся бы человек, который писал ранее ТЗ на такого уровня сложности системы. В предложении просьба обосновать, почему нужно выбрать именно вас.
Оплата будет поэтапная (например 6 раз по 10), по мере готовности и утрясания форм. Кое-какие формы у нас уже продуманы. Заготовки вышлем по запросу. Но нужно творчески продумать весь интерфейс. Возможно, что на начальный этап-два выберем несколько исполнителей.
Если есть вопросы - спрашивайте плиз. Спасибо!
Выбранный исполнитель
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