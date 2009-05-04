Нарисовать интерфейс для одного аспекта программы

Имеется Windows приложение - auction sniper http://www.anuko.com/content/auction_sniper/index.htm. Работает на системе пользователя и позволяет снайпить (стрелять в последние секунды) по онлайновым аукционам (например eBay). Функциональность стрельбы по лотам eBay хотим перенести на сервер. Программа будет только готовить информацию для передачи на сервер.

Нужно нарисовать только ту (сейчас отсутствующую) часть интерфейса в программе, которая будет доводить юзера до момента передачи данных на сервер.

Сейчас программа стреляет сама. Нужно продумать процесс ПОДГОТОВКИ данных, и изменить интерфейс соответственно.

Если сможете качественно сделать - укажите вашу сумму и срок выполнения. В предложении просьба обосновать, почему выбирать именно вас. Фактически тут нужна простая ИДЕЯ как сделать правильно.