Нужно сделать дизайн к программе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт24 заявки364 просмотра

Здравствуйте, Уважаемые дизайнеры.

Мне нужно нарисовать дизайн к программе. Несколько прозрачных эффектов. И иконку к программе. Бюджет не очень большой. Но отзыв связи и вознаграждение гарантировано.

16 лет назад
minicompany
Soft 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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